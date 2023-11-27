اعتقال ام قتلت طفلها الرضيع ورمته في أحد شوارع بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الإرهاب تلقت معلومات حول وقوع جريمة قتل طفل رضيع، حيث تم العثور عليه مقتولاً في أحد أزقة العاصمة بغداد - جانب الرصافة".وأضافت أنه "تم تشكيل فريق استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات عن المتهمة، وبعد استكمال جميع الإجراءات الأصولية والقضائية تم التوصل الى الفاعلة وإلقاء القبض عليها"، مشيرة إلى أنه "من خلال التحقيق الأولي تبين أنها والدة الرضيع، حيث دونت أقوالها واعترفت صراحةً بقيامها بقتل طفلها".وتابعت أن "المتهمة أحيلت الى الجهات المختصة استعداداً لمثولها أمام القضاء لتنال جزاءها العادل".