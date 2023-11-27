البصرة.. الاطاحة بمسافر بحوزته أموال وبطاقات مصرفية مخالفة للحد المسموح

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية منفذ مطار البصرة الدولي بالتعاون مع منتسبي شرطة الكمرك تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي وضبط بحوزته مبلغ من المال متجاوز الحد المسموح به حسب تعليمات البنك المركزي وقدره (12,900) أثنى عشر ألف وتسعمائة دولار امريكي ومبلغ عراقي وقدره (2,100,000) مليونين ومائة ألف دينار عراقي وبطاقة مصرفيه عدد (7)".وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم الى مركز شرطة كمرك مطار البصرة الدولي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقة".