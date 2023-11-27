مقتل شخص بهجوم مسلح في البصرة

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص بهجوم مسلح في مدينة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين يستقلان دراجة نارية قاما باطلاق النار بواسطة مسدس تجاه شاب في قضاء ابي الخصيب ما اسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر أن "الشاب كان يستقل دراجة نارية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.