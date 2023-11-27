مقتل طفل بسبب السلاح المنفلت داخل منزل اقاربه بمدينة الصدر

لم يكن يعلم بان حياته ستنتهي عند منزل خاله، الطفل جعفر يلقى حتفه باطلاقة نارية، نتيجة سلاح تم جمعه بكميات كبيرة داخل المنزل استعدادا لما يعرف بالدكة العشائرية.من هو المتسبب الرئيس بتلك الجريمة ؟هشام وسيم والتفاصيل في التقرير أعلاه.