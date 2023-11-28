واسط.. القبض على شخص حاول قتل والدته

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبأشراف مباشر من قبل مدير عام شرطة النجدة بالحد من وقوع الجريمة وظاهرة السلاح المنفلت دوريات قاطع نجدة العزة /قيادة شرطة واسط القت القبض على شخص حاول قتل والدته داخل إحدى العمارات السكنية في مدينة العباسية مركز مدينة الكوت نداء (ع ١٦+ع ١٤) وضبط بحوزته قطعة سلام نوع مسدس تركي".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل ".