بينهم امرأة.. الاطاحة بـ 4 متهمين بالانتماء الى داعش في نينوى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مديرية شرطة الكرامة عن طريق جمع المعلومات، والبحث، والتحري من إلقاء القبض على (أربعة) متهمين بينهم امرأة كانوا يعملون ضمن عصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، صادرة بحقهم أوامر وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب".واضافت، انه "تم تسليمهم الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى لغرض إكمال الإجراءات اللازمة".