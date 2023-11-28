ضبط 7 مخالفين لشروط الإقامة في بغداد

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز قسم شرطة كمرك بغداد في مديرية شرطة الكمارك وأثناء القيام بواجباتها الأمنية في إحدى السيطرات الامنية من ضبط (7) اشخاص من حملة الجنسية الاجنبية مخالفين لشروط الإقامة".وبينت أنه " تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".