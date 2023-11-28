كركوك.. تسفير 16 مخالفا لشروط الإقامة الى بلادهم

وذكرت المديرية في يبان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية المحترم وإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، سفرت مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة كركوك، (16) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي".وأشارت الى ان "هذه الخطوة تأتي بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل المخالفين".ودعت المواطنين الى "تقديم المعلومة والإبلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".