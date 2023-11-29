ضبط 19 اجنبياً مخالفاً للإقامة في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية ومتابعة المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، تمكنت مفارز قسم شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى من ضبط (19) اجنبياً مخالفاً".وبينت، ان " ذلك جاء بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق والتي أفضت إلى ضبطهم، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات فضلا عن القوة الماسكة للأرض".