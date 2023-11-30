القوة الجوية تنفذ ضربات على أوكار لداعش بسلسلة جبال بلكانة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "صقور القوة الجوية قامت بالاغارة على اوكار عناصر داعش الارهابية في سلسلة جبال بلكانه في طوزخورماتو بمعلومات مؤكدة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة".واضافت انه "قد تم تكبيد العدو عددا من القتلى وتدمير وكر يحتوي على اسلحة ومعدات لوجستية".