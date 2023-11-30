هجوم مسلح يخلف ضحايا في ديالى

أفاد مصدر أمني، الخميس، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً ارهابياً بالاسلحة القناصة استهدف قرية العمرانية في ديالى".



وأضاف المصدر أن "الهجوم تسبب باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح كحصيلة أولية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.