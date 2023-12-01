لابتزاز طليقها المقيم في تركيا.. أم تشارك بعملية اختطاف ابنها ببغداد

المكافحة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مفارزها تمكنت من تحرير طفل بعمر 11 سنة، وإلقاء القبض على الجناة الذين قاموا بخطفه بعد عودته من المدرسة وابتزاز ومساومة والده بمبلغ 500 ألف دولار مقابل إطلاق سراح ولده في العاصمة بغداد.وأضاف البيان أن عملية القبض تمت بعد ورود معلومات لمكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول جريمة خطف الطفل وتهديد ومساومة والده بمبلغ من المال من خلال رقم مجهول عبر تطبيق الواتساب وإرسال صور ومقاطع فيديو تبين تقييد الطفل وتعذيبه، ليتم وعلى الفور تشكيل فريق عمل مختص للتحري وجمع المعلومات ومعرفة مصير الطفل المخطوف.وأوضح البيان أنه بعد بذل جهود كبيرة تم التوصل الى مكان الطفل وتحريره من قبل مفارز مكافحة إجرام بغداد والقبض على الجاني مع والدة الضحية، ولدى التحقيق معهما تبين اتفاق والدة الطفل المودع في حضانتها مع المتهم واشتراكها معه في جريمة الخطف من أجل مساومة وابتزاز طليقها والد الطفل المقيم في دولة تركيا.ووفقا لبيان المكافحة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين لتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.