تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق

وأشارت الدفاع التركية في بيان، الجمعة، إلى أن تحييد العناصر جرى عبر استهدافهم بالمسيرات الهجومية.وأكد البيان أنه "لا مفر للانفصاليين من المصير الذي ينتظرهم! تم تحييد 5 عناصر من بي كي كي في منطقة عملية المخلب ـ القفل بواسطة المسيرات الهجومية".في 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.