ضبط كمية كبيرة من المخدرات جنوبي بغداد

وقال الناطق في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استخبارية دقيقة ضمن سلسلة العمليات الاستباقية في دك اوكار المتاجرين بالمخدرات، قامت المديرية العامة لشؤون المخدرات بالتنسيق مع الجهات الامنية والقوات الماسكة للارض ضبطت 16 كيلو غرام من حبوب الكبتاجون المخدرة، في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد".وأضاف انه "سيتم الاعلان عن تفاصيل العملية حال انتهاء التحقيقات الخاصة ".