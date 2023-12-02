اشتباكات في قرية "علي رشت" وقتلى من "داعش".. ماذا يجري في مخمور؟

السومرية نيوز – أمن



شهد قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى، اليوم السبت 2 كانون الأول/ ديسمبر 2023، اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم "داعش" الإرهابي، أدت الى مقتل العديد من الإرهابيين.







وتقول المصادر، ان "الاشتباكات أدت الى مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في قضاء مخمور، مرجحةً "وجود اصابات من أفراد الجيش".



وبعدها، أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان الجبوري، القضاء على 4 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي خلال عملية امنية بقاطع مخمور.



الى ذلك، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً أوضحت فيه تفاصيل ما جرى في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.



وذكرت القيادة في بيانها، انه "بعملية استخبارية دقيقة وبعد رصد مجموعة من الإرهابيين بالكاميرات الحرارية في قاطع مخمور ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى وبالتحديد في قرية علي رشت، على الفور تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة 14، والاشتباك معهم ومحاصرتهم في إحدى المنازل المتروكة وقتل أربعة إرهابيين بينهم اثنان يرتديان حزامين ناسفين"، مشيرة الى انه "تم ضبط مجموعة من الأسلحة والاعتدة التي كانت بحوزتهم". وتفيد مصادر أمنية، للسومرية نيوز، بان "اشتباكات بين الجيش العراقي، وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي اندلعت، بعد محاصرة العناصر بمنزل في قرية "علي رشت" ضمن قضاء مخمور جنوب شرق الموصل".وتقول المصادر، ان "الاشتباكات أدت الى مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في قضاء مخمور،وبعدها، أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله رمضان الجبوري، القضاء على 4 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي خلال عملية امنية بقاطع مخمور.الى ذلك، أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً أوضحت فيه تفاصيل ما جرى في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.وذكرت القيادة في بيانها، انه "بعملية استخبارية دقيقة وبعد رصد مجموعة من الإرهابيين بالكاميرات الحرارية في قاطع مخمور ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى وبالتحديد في قرية علي رشت، على الفور تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة 14، والاشتباك معهم ومحاصرتهم في إحدى المنازل المتروكة وقتل أربعة إرهابيين بينهم اثنان يرتديان حزامين ناسفين"، مشيرة الى انه "تم ضبط مجموعة من الأسلحة والاعتدة التي كانت بحوزتهم".

وأضافت ان "القوات الأمنية ستبقى على أهبة الاستعداد للرد على الإرهاب والايقاع بعناصره المنهزمة وستواصل العمل لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في مختلف الأوقات والظروف".

وتواصل القوات الأمنية منذ عدة أشهر ما تصفه بعمليات استباقية ضد خلايا وجيوب من بقايا تنظيم "داعش"، تنشط في الجانب الشمالي ضمن محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وأجزاء من ديالى، مستغلة المناطق الجبلية الوعرة للاحتماء والتخفي فيها.



وتُعد المحافظات المحررة من قبضة التنظيم الإرهابي (كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى)، من أكثر المحافظات التي تسجل تحركات لعناصر "داعش" وأعمال عنف في البلاد.



وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه مؤخراً، القيادات الأمنية بالتأهب وإجراء مراجعة شاملة للخطط العسكرية بعموم محافظات البلاد، خاصة المحررة منها، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لعناصر "داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر التنظيم، وتحدُّ من تحركاتهم.