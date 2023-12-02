رمياً بالرصاص.. شاب يقتل والده إثر خلاف عائلي في بغداد

السومرية نيوز – أمن



أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على متهم قتل والده إثر خلاف عائلي في العاصمة بغداد.







وأضاف، انه "تم إحالة المتهم مع السلاح المضبوط اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه". وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خلافات عائلية دفعت شاب 17 عام لقتل والده مستخدماً سلاح نوع بندقية كلاشنكوف"، لافتة الى ان قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري ومفرزة من مركز شرطة شهاب التميمي بعد نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى، تمكنت من القبض على المتهم الجاني خلال وقت قياسي ساعة واحدة، ضمن منطقة ام الجدايل في التاجي شمال العاصمة بغداد".وأضاف، انه "تم إحالة المتهم مع السلاح المضبوط اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

يتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات، والبرلمان لتشريع قانون العنف الأسري المعلّق منذ سنوات.



وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، ولا سيما الجنوبية، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.