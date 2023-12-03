نائب قائد العمليات المشتركة يصل البصرة

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية للعليا للانتخابات الفريق أول الركن قيس المحمداوي وصل، اليوم، إلى محافظة البصرة على رأس وفد أمني يرافقه أعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضباط في هيئات ركن القيادة وكان في استقباله قائد عمليات البصرة وقائد الشرطة في المدينة".وأضافت أن "الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة وانتشار وتوزيع القطعات ضمن قاطع المسؤولية ومناقشة الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات المحلية للعام2023 في محافظات البصرة وذي قار وميسان".