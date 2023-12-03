في زيارة رسمية تستمر لـ3 أيام.. اللواء باقري في العراق لبحث جملة ملفات

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، التقى في مقر الوزارة صباح يوم الاحد 3 كانون الأول 2023، رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري".وجرى خلال اللقاء الذي حضره كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين العراق والجمهورية الإيرانية الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بتطوير العلاقات العسكرية بين بغداد وطهران.ومن جانبه، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري: على الصعيد الأمني، ليس لدينا أي مشاكل مع العراق، هذا البلد صديق وجار لنا ونحن نسير على طريق تطوير التعاون العسكري.وذكر رئيس أركان القوات المسلحة: في الوقت الحاضر يدرس عدد كبير من طلاب الجيش العراقي في جامعات قواتنا المسلحة، وفي المقابل هناك احتمالية لتواجد طلاب القوات المسلحة الإيرانية في العراق.وصرح باقري أنه سيكون لدى البلدين اتصالات عملياتية وتعليمية مختلفة وأوضح: خلال هذه الرحلة، سنناقش ونراجع هذه المجالات مع قيادة العمليات المشتركة العراقية والمسؤولين العراقيين الآخرين، أعتقد أنه سيتم وضع الأساس للتطوير السليم للعلاقات في هذه الرحلة.ووصل بغداد أمس السبت، رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري على رأس وفد سياسي عسكري رفيع المستوى من إيران، تلبية لدعوة رئيس أركان الجيش العراقي.وبحسب وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "فارس" ان "الزيارة الى بغداد ستستمر 3 أيام وسيلتقي باقري بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين العراقيين ومنهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".وأوضحت، أن "محادثات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية مع المسؤولين العراقيين تتمحور حول قضية مكافحة الإرهاب والتطورات الاقليمية والعلاقات الدفاعية الثنائية، والتعاون الحدودي".