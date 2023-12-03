مجلس الاستخبارات: ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية للحد من الابتزاز

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الاستخبارات الوطني، عقد اليوم الأحد، جلسته الثالثة عشرة برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور كافة الوكالات الاستخبارية".وناقش المجلس "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. حيث ناقش المجلس موضوع (مكافحة الإرهاب.. الواقع والطموح) كما بحث (موضوع الابتزاز الإلكتروني.. الحقائق والتحديات)".وأصدر المجلس، "التوصيات اللازمة بشأنها، لتعزيز الإجراءات المتخذة بهذا الصدد. وأكد على أهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية، للحد من حالات الابتزاز وحماية المجتمع من الظواهر السلبية. كما أشاد بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، لتعزيز أمن المدن والحفاظ على السلم المجتمعي".