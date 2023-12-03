العمليات المشتركة تعلن قصف وكر إرهابي في "وادي الشاي"

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، عن قصف وكر إرهابي في "وادي الشاي" بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، "ها هي القوات الامنية البطلة وسلاح الجو الجسور يباغت العناصر الارهابية في وادي الشاي/ قاطع عمليات كركوك بعد ان دك بضربة جوية ماحقة مفارز لداعش الخائبة ووكر ارهابي واوقع عددا من القتلى في صفوفه".

وأضاف البيان أن "تلك الضربة الناجحة جاءت وفق معلومات دقيقة من قبل رجال مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة".