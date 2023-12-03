كركوك.. أنباء عن قصف أمريكي يستهدف عناصر بالحشد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض عناصر في الحشد الشعبي لقصف أمريكي بمحافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قصفا امريكيا استهدف كوكبة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق اثناء تأدية الواجب في كركوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



وتأتي هذه الأنباء، في وقت أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة، الأحد، عن قصف "وكر إرهابي" في وداي الشاي بمحافظة كركوك.