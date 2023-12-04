القبض على 3 إرهابيين وضبط كدس للعتاد في الأنبار

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز جهاز مكافحة الارهاب، تمكنت من تنفيذ عمليات إلقاء قبض بحق ثلاثة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في محافظة الانبار، بعمليات خاطفة جاءت على إثر معلومات استخبارية دقيقة".وأشارت الى الاستمرار، في "دحر عصابات داعش الارهابي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومحكمة وبعمليات نوعية مستندة لإستراتيجية الجهاز التي قوضت الكثير من التعرضات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد".