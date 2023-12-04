السعودية تنصح بتجنب السفر للعراق بسبب انتشار "مرضين معديين"

السومرية نيوز - دوليات



حددت هيئة الصحة العامة السعودية، عددا من الدول التي ينصح بـ"منع السفر او تجنب السفر اليها"، وفق مستويات مختلفة، بسبب انتشار بعض الامراض المعدية فيها.

وفي قائمة للنصائح الموجهة الى المواطنين داخل السعودية الراغبين بالسفر، صنفت هيئة الصحة العامة السعودية جمهورية زمبابوي باللون الأحمر التي ينصح "بعدم السفر اليها". فيما جاء العراق ضمن قائمة مستوى التحذير الأصفر والذي ينصح بـ"تجنب السفر اليه" بسبب الامراض المعدية المنتشرة فيه. ووفقا للقائمة المعدة من قبل الهيئة السعودية فان الامراض المعدية المنتشرة في العراق هي الكوليرا وحمى القرم-الكونغو.

