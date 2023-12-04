الإطاحة بشخصين يتاجران بشرائح الهاتف غير المسجلة وهذه حصيلة عمليات الابتزاز



السومرية نيوز – أمن



أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، الإطاحة بشخصين يتاجران بشرائح الهاتف غير المسجلة، فيما كشف حصيلة شهرين لعمليات الإبتزاز.





وتابع، "كما تلقى جهازنا شكاوى عديدة على الخط الساخن المجاني (131) ومنصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الإبتزاز، ليتمكن بعد تدقيقها ومتابعتها من إلقاء القبض على (83) مبتزاً إلكترونياً ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم". وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من إلقاء القبض على شخصين يتاجران بشرائح الهاتف غير المسجلة، حيث استطاعت مفارزنا من تعقب هذين المتهمين والإطاحة بهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما (50) شريحة هاتف غير مسجلة تستخدم بالعادة لأغراض التهديد والإبتزاز والتشهير".وتابع، "كما تلقى جهازنا شكاوى عديدة على الخط الساخن المجاني (131) ومنصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضايا الإبتزاز، ليتمكن بعد تدقيقها ومتابعتها من إلقاء القبض على (83) مبتزاً إلكترونياً ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم".

وأضاف البيان، أن "عمليات إلقاء القبض تمت وفق أوامر قضائية في محافظات (نينوى (25) متهماً، كربلاء المقدسة والأنبار (10) متهمين في كل محافظة، صلاح الدين (8) متهمين، المثنى (7) متهمين، كركوك وذي قار (5) متهمين في كل محافظة، بغداد (4) متهمين، بابل وواسط (3) متهمين في كل محافظة، البصرة متهمين إثنين، وميسان متهم واحد"، مشيرا الى "إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".