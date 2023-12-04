سقوط طائرة مسيرة في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة في محافظة صلاح الدين.​



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طائرة مسيرة سقطت، مساء اليوم الاثنين، في جزيرة مكيشيفة".

وأضاف المصدر أن "سبب سقوطها لم يعرف حتى الان"، مشيراً الى أن "الطائرة مجهولة".