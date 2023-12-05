امريكا تكشف تفاصيل استهداف إحدى قواعدها: 15 صاروخا انطلق من العراق (صور)

السومرية نيوز - امن



كشف القيادة المركزية الامريكية الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن تعرض احدى قواعدها في سوريا الى قصف بـ15 صاروخا انطلق من العراق.

وقالت القيادة في بيان على موقعها الرسمي، إنه "في حوالي الساعة 2:15 من مساء يوم 3 ديسمبر/ كانون الاول، تم إطلاق 15 صاروخا من عيار 122 ملم من العراق على المدرج الخاص بقاعدة الرميلان الأمريكية في سوريا، ولم تقع إصابات بين الأفراد أو أضرار في المعدات".

وأشارت الى ان قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب حددت نقطة الاطلاق عبر نظام الاستطلاع والمراقبة غير المأهولة وقامت بنقل احداثيات الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي قامت بدورها في استطلاع الموقع والتحقق منه، وتم العثور على شاحنة وقود معدلة لإطلاق ما يصل إلى 20 صاروخا في الموقع.