في محافظتين.. الإطاحة بـ 10 متهمين بقضايا قانونية مُختلفة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن إطار ملاحقة العناصر الإجرامية والقبض عليها لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري والجهات الامنية العاملة ضمن قواطع المسؤولية في مناطق (الدورة، شهداء البياع، السيدية، الرضوانية، بوب الشام، ام الكبر والغزلان، الشيشان) ببغداد وفي ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل ألقي القبض على 10 متهمين بمواد قانونية (الشروع بالقتل، الاختطاف، التزوير، السرقة، مشاجرة، إطلاق عيارات نارية)".وأضافت، انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".