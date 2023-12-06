بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.. اعتقال قاتل "مختبئ" في اليوسفية

وقالت القيادة في بيان تلقته "السومرية نيوز"، إنها "القت القبض على قاتل بعد تلقيها اخبار بوجود حادث قتل لأحد المواطنين ضمن منطقة اليوسفية"، مبينة انه "على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبرئاسة مدير قسم شرطة اليوسفية، للتوجه لمحل الحادث والتحقيق وكشف ملابسات الجريمة".

وأوضحت انه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة وتدوين أقوال الشهود، تم التوصل للجاني، و استحصال الموافقات القضائية وتحديد مكان تواجده و مداهمة مكان اختبائه والقبض علية وايداعه التوقيف واحالته للقضاء".