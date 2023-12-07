قادمة من العراق.. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في "خراب الجير" (فيديو)

السومرية نيوز - أمن



كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الخميس، عن هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير محملة بالأسلحة قادمة من العراق.

وقال المرصد إنه وثق هبوط طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية قادمة من العراق.

وتعرض القواعد والمقرات التي تضم قوات أمريكية لهجمات عديدة منذ 17 أكتوبر الماضي، على خلفية دعم واشنطن للعمليات الإسرائيلية في غزة، فيما بلغ عدد الهجمات على المواقع الامريكية في العراق وسوريا اكثر من 70 هجوما حتى الان.