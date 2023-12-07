اغتيال رجل دين شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قام شخصين يستقلان دراجه ناريه بإطلاق النار على سياره نوع "تاهو" يستقلها ثلاثة اشخاص ما ادى الى مقتل المدعو ( فاضل عبد الحسين محمد يونس المرسومي ) تولد 1967 يسكن بغداد ، الغدير مؤسسه حزب الداعي الرباني على الفور واصابة شخصين اخرين تم نقلهم الى المستشفى حيث فارق احدهم الحياة داخل المستشفى وهو المدعو ( سميع عبد الرسول خيري) تولد (1977 ) عمله (كاسب ) والمدعو ( عزالدين كامل حسن سلمان الزهيري ) تولد 1977 عمله ( كاسب )".وأضاف ان "الحادث الحادث وقع ضمن التاجيات شارع ابن منظور مقابل مرور التاجيات"، موضحا ان القوات الامنية تتابع كاميرات المراقبة للتوصل الى الفاعلين".