صقور الجو يهاجمون اوكار الارهاب في وادي زغيتون بكركوك

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعزيمة الابطال وارادة الرجال في القوات الامنية البطلة وجه صقور f16 ضربة قاصمة للارهاب في وادي زغيتون /قاطع عمليات كركوك".وأضاف، ان "الضربة الجوية الشجاعة التي قام بها صقور القوة الجوية الابطال تمت بمعلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط/ خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".وأشارت القيادة الى ان "قواتنا الامنية البطلة التي تلاحق الارهابيين في كل مكان مصممة على استئصال الارهاب فوق كل شبر من ترابنا الوطني الغالي وستبقى عيون صقورنا البواسل تحمي عرين شعبنا وتقاتل دفاعا عن ارضنا المعطاء".