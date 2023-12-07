بوقت قياسي.. كشف ملابسات عملية سرقة والقبض على المتهم في نينوى

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى، وبعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام ومدير قسم الشرطة والاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية وتتبع كاميرات المراقبة، تم كشف جريمة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الدور السكنية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".وبينت أنه" تم التوصل إلى هوية الجاني والقبض عليه خلال (٧٢) ساعة من وقوع الجريمة، وبعد مجابهته بالأدلة اعترف صراحة بارتكابه جريمة السرقة، وبدلالة المتهم تم ضبط المبلغ المسروق بحوزته".وأشارت إلى أنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٤٤٣ ق ع".