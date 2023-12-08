لأول مرة منذ التوتر.. قصف السفارة الامريكية في بغداد

السومرية نيوز-أمن

تعرضت السفارة الامريكية في بغداد فجر اليوم الجمعة الى قصف صاروخي، في تطور جديد للأحداث، حيث تعد هذه المرة هي الأولى التي تلتحق بها السفارة الى قائمة الأهداف الامريكية المستهدفة في العراق وسوريا، جنبا الى جنب مع القواعد العسكرية.

وأكد شهود عيان ومواطنون قريبون من منطقة الحادثة، سماع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الفجر، فيما تداولوا مقطع فيديو مصور من داخل المنطقة الخضراء يظهر أصوات الصواريخ وصافرات الإنذار التي تطلقها السفارة بالإضافة الى تحذيرات صوتية تخاطب افراد السفارة. وأكدت الجزيرة فلسطين وقوع الحادثة فيما نشرت مقطع فيديو يوثق لحظات الانفجارات بمحيط السفارة، فيما لم يتسن لـ"السومرية نيوز" التأكد من وقوع إصابات او اضرار مادية. ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد والمقرات التي تتواجد فيها القوات الامريكية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة بسبب دعم الإدارة الامريكية للعمليات الإسرائيلية ضد غزة، حتى وصل عدد العمليات منذ 17 أكتوبر حتى الان اكثر من 78 عملية ضد قواعد أمريكية في العراق وسوريا.

