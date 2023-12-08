مركز دراسات جورج تاون: قتل الأمريكيين في العراق والحرب الإقليمية "مسألة وقت"

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بورنموث يصعق مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

مركز دراسات جورج تاون: قتل الأمريكيين في العراق والحرب الإقليمية "مسألة وقت"

أمن

2023-12-08 | 02:45
مركز دراسات جورج تاون: قتل الأمريكيين في العراق والحرب الإقليمية &quot;مسألة وقت&quot;
1,729 مشاهدة

السومرية نيوز- ترجمة

اعتبر مركز الدراسات في جامعة جورج تاون الامريكية، استمرار التواجد والانتشار البري الأمريكي في العراق وسوريا، بأنه "عديم الجدوى ويجب أن لايستمر"، مشيرة الى ان مقتل الافراد الأمريكيين مجرد "مسألة وقت" في ظل معدل الهجمات الحالي، وتصبح الحرب الإقليمية تهديدا حادا.

وقال المركز في دراسة نشرها على موقعه الرسمي وترجمته "السومرية نيوز"، إنه "منذ بداية أزمة غزة قبل ما يقرب من شهرين، تعرض ما يقرب من 3400 جندي أمريكي في العراق وسوريا لوابل شبه مستمر من الهجمات، وفي الوقت الذي تنشر فيه الولايات المتحدة قوات إضافية كبيرة في الشرق الأوسط على أمل ردع صراع إقليمي أوسع نطاقا، فإن وجودها البري في العراق وسوريا يتعارض بشكل متزايد مع هذا الهدف".
 
واعتبر ان "الوجود العسكري الأميركي أصبح يشكل عائقاً واضحاً في غياب مهمة عسكرية واضحة المعالم"، مبينة ان "سياسة الولايات المتحدة تتسامح مع التهديدات التي يتعرض لها أفراد الخدمة العسكرية، مما يمكّن الخصوم في المنطقة من فرض تكاليف على أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها، بينما يزيد أيضًا احتمال الانزلاق إلى حرب إقليمية".
 
وأكد ان "الأهداف الأمريكية السابقة التي أدت إلى عمليات النشر هذه، مثل مواجهة داعش، ودعم العمليات الإنسانية، والتنافس ضد منافسي القوى العظمى، يمكن تحقيقها بشكل أفضل من خلال استراتيجيات بديلة لا تتطلب قوات برية دائمة في العراق وسوريا".

وبين أنه "على الرغم من ادعاءات البنتاغون في نوفمبر/تشرين الثاني بأن الردع الأمريكي في الشرق الأوسط ناجح، فقد تم شن أكثر من 73 هجوما منفصلا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، حتى كتابة هذه السطور، ولم توقف الضربات الانتقامية الأمريكية المستمرة هذه الهجمات، التي أدت إلى إصابة أكثر من 62 جنديًا أمريكيًا، بما في ذلك 27 على الأقل تعرضوا لإصابات دماغية قد تؤدي إلى تغيير حياتهم. وفي خطوة تصعيدية أخيرة، شهد الهجوم الذي وقع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على قاعدة الأسد الجوية في العراق استخدام صاروخ باليستي قصير المدى، كان هذا الهجوم هو المرة الأولى التي يتم فيها استخدام فئة الأسلحة هذه ضد القوات الأمريكية".

وأوضح المركز أنه "منذ أن أعلنت إدارة بايدن انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق في ديسمبر/كانون الأول 2021، انتشرت القوات الأمريكية في مهمة “التدريب والمشورة والمساعدة لدعم قوات الأمن العراقية، واعترف المفتشون العامون المشرفون على عملية العزم الصلب، بالعلاقات بين الجماعات المدعومة من إيران مثل قوات الحشد الشعبي والعديد من وحدات الجيش وقوات الشرطة العراقية، مايجعل دعم قوات الامن العراقية قد تأتي بنتائج عكسية"، بحسب دراسة المركز.

وأشار الى انه "واجهت القوات الأمريكية في أعمال عنف دورية من قبل، بما في ذلك في مارس من هذا العام عندما قُتل مقاول أمريكي وأصيب خمسة من أفراد الخدمة في هجوم بطائرة بدون طيار، إن العنف المستمر منذ أكتوبر هو جزء من نمط أوسع لخصوم الولايات المتحدة الذين لديهم الفرصة لفرض تكاليف على الولايات المتحدة عندما يرون ذلك مناسبًا من خلال استهداف المواقع الأمريكية المعزولة والضعيفة. إن الارتباط بين الهجمات الأخيرة وأزمة غزة يؤكد أن الحفاظ على عمليات انتشار أمريكية مفتوحة في العراق وسوريا أصبح عائقًا يحد من حريتنا في العمل بينما نستجيب لحالات الطوارئ الإقليمية الأخرى".
 
واعتبر انه "في ظل المعدل الحالي للهجمات، فقد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يُقتل أفراد من القوات الأمريكية، وتصبح الحرب الإقليمية تهديداً حاداً. ونظراً لقدراتها التي تتجاوز الأفق، فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى منح خصومها فرصاً سهلة لإيذاء القوات الأمريكية من أجل الحماية من التهديدات التي تستهدف المصالح الإقليمية الأساسية. تحتاج الولايات المتحدة بشكل عاجل إلى إزالة المخاطر عن بصمتها في الشرق الأوسط بدلاً من الأمل في الأفضل حتى يُقتل أفراد الخدمة العسكرية، وإعادة الانتشار من مهمات في العراق وسوريا لم تعد تستحق المخاطرة لسنوات".

>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-08
Play
العراق في دقيقة 08-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-08
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
Play
مقبرة الشيخ معروف...من أهم المقابر في بغداد! - حلقة ٢٨ | الموسم ٥
14:30 | 2023-12-06
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Play
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
Play
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Play
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
Play
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-08
Play
العراق في دقيقة 08-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-08
لقطات
Play
لقطات
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
Play
كواكب تتحرك :نووية تلوح في الأفق! | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:00 | 2023-12-07
علناً
Play
علناً
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Play
مزاد العملة ومشاكل النظام المصرفي - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-07
Morning Live
Play
Morning Live
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
Play
الطرق الحديثة للعلاج الفيزيائي بعد الإصابة - الحلقة ١٦٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
Play
شارع باب طويريج في كربلاء - الحلقة ١٦٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06
Play
ربع ضامن لحقوق النساء… دون منصب لرئاسة مجلس او محافظ - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-12-06

برجك للسنة الجديدة

نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.