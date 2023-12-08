تبعات الحرب الامريكية على العراق.. 2023 العام الأقل بعدد الضحايا المدنيين منذ 2003

السومرية نيوز - محليات



اوجزت بيانات إحصائية، عدد الضحايا العراقييين من المدنيين بسبب الحرب الامريكية على العراق وتبعاتها حتى عام 2023.

وبحسب موقع "ستاتيستا" للبيانات، فأن عدد المدنيين العراقيين الذين سقطوا في عام 2023 بسبب الحرب الامريكية على العراق وتبعاتها، بلغ 467 شخصا، مقابل 740 شخصا في عام 2022.

وفي 2021 بلغ عدد الضحايا 669 شخصا، وفي 2020 بلغ 908 أشخاص، مقارنة بألفين و393 شخصا في 2020.

وكان اعلى عدد ضحايا قد تم تسجيله من المدنيين العراقيين بسبب الحرب الامريكية في العراق، قد بلغ اكثر من 29 الف و500 ضحية في عام 2006، اما اقل عدد مسجل حتى الان هو عام 2023.