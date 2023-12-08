وقال مدير إعلام الجهاز، أرشد الحاكم، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مقر جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد تعرض إلى اعتداء من قبل مجاميع خارجة عن القانون".وأضاف الحاكم، أن "المقذوفات الصاروخية أوقعت أضراراً مادية في العجلات والأبنية"، مؤكداً "سنلاحق مرتكبي هذه الاعتداءات الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة".