الثاني من نوعه خلال اليوم.. هجوم مسلح ينهي حياة رجل بالبصرة (فيديو)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عجلة مدنية في شارع كازينو لبنان في البصرة".وأضاف، أن "الهجوم أسفر عن مقتل صاحب العجلة"، لافتا إلى أن "المسلحين هربوا إلى جهة مجهولة".ورجح المصدر ان "الاعتداء جاء على خلفية ثأر عشائري".وفي وقت سابق، أعلنت القوات الامنية في البصرة العثور على جثة رجل مجهولة الهوية عليها إطلاق نار ومرمية قرب اماكن اثرية في قضاء الزبير غرب المحافظة.