"مسيرة انتحارية" تصطدم بمبنى مدني في اربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الجمعة، اصطدام طائرة مسيّرة انتحارية بمبنى مدني في أربيل.

وذكر بيان للجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طائرة مسيرة مفخخة دون طيار اصطدمت بمبنى مدني في أربيل مساء اليوم الجمعة".



وأضاف البيان "لحسن الحظ لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

