إطلاق رشقة صاروخية من الموصل تجاه الأراضي السورية (فيديو)

افاد شهود عيان، اليوم الجمعة، بإطلاق رشقة صاروخية من ناحية ربيعة غرب مدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية.

وقال مراسل السومرية انه "تم تداول مقطع فيديو لرشقة صاروخية من ناحية ربيعة غرب الموصل باتجاه الأراضي السورية".



وأضاف: "فيما أكد شهود عيان عملية الإطلاق".