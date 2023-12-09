ارتفاع وتيرة استهداف الجيش الأمريكي 45% خلال 3 أسابيع

السومرية نيوز - امن



كشفت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، عن ارتفاع وتيرة الهجمات ضد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا بنسبة 45% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للانباء عن القناة 12 الإسرائيلية، ان مسؤولاً في البنتاغون الأمريكي اكد ارتفاع وتيرة الهجمات ضد الجيش الأمريكي في العراق وسوريا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة 45%.



وشهدت قواعد أمريكية ومقرات في العراق وسوريا استهدافات متكررة خلال الساعات الماضية الـ48 الماضية، حتى طال الاستهداف السفارة الامريكية في بغداد لأول مرة منذ بدء التوتر في 17 أكتوبر الماضي.