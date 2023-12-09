الأمن يضبط أكثر من 2كغم "كريستال" في ميسان والنجف

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعمليتين نوعيتين وبقرارات قضائية، تم ضبط (2.250) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في ميسان والنجف الاشرف".وأشارت إلى "القبض على المتاجرين بها وضبط بحوزتهم مبارز جرمية أخرى".