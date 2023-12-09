بمناسبة "يوم النصر".. الدفاع تلغي العقوبات الانضباطية لجميع منتسبيها

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمناسبة الذكرى السادسة ليوم النصر العظيم، وجه وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية لجميع منتسبي وزارة الدفاع من الضباط والمراتب والموظفين".ويصادف 10 كانون الأول من كل عام، يوم النصر على تنظيم داعش الإرهابي.