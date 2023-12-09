كتائب "حزب الله": عمليات الأمس بداية لقاعدة اشتباك جديدة

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في بيان ادناه نصه، إن "عملياتنا الجهادية ضد الاحتلال الامريكي ستستمر حتى اخراج اخر جندي له من ارض العراق".

وأضاف "اذا ارادت الحكومة التفاوض معه لاخراج قواته من البلاد فلا نمانع"، مشيراً الى أن "مجموعة عمليات الامس ما هي الا بداية لقاعدة اشتباك جديدة وقادم الايام سيحدد مستوى الرد".وشهد مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الجمعة، سقوط قذائف هاون عدة، أكد بعدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التزام الحكومة المستمرّ بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها.