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"خالدة ومدوية".. قادة الجيش العراقي يصفون معركة النصر بذكراها السادسة
أمن
2023-12-10 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
700 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
يعيش العراقيون الذكرى السادسة ليوم النصر على تنظيم "داعش" في 10 ديسمبر 2017، في مناسبة طوت صفحة كانت صعبة بشكل كبير على العراق ومصيره كدولة.
وبهذا الصدد، قال وزير الدفاع ثابت محمد العباسي في بيان، انه "في مثل هذا اليوم، العاشر من كانون الأول، بدأت صفحة مضيئة تنير سماء العراق، بعد أن حاول الإرهاب وأذنابه طمس نور العراق وإغراقه في ظلام الجهل، حيث انتهت في هذا اليوم تلك الصفحة المظلمة وانتهت معها أكبر خرافة عرفها العالم في العصر الحديث، والمتمثلة بتنظيمات داعش الإرهابية".
وأضاف: "استطاع الأبطال في جيشنا الباسل، وبالتعاون مع منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشدين الشعبي والعشائري والبيشمركة، القضاء على تلك الشرذمة"، معتبرا ان هذه المعارك التاريخية "ستخلد للأجيال القادمة".
من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، أن معارك التحرير اثبتت للعالم أجمع أن العراق جسد واحد إذا تداعى جزء منه هبت بقية الأجزاء لمساندته والوقوف معه، وهذا ما شاهدناه ولمسناه في معارك العز والكرامة"، مبينا ان "العالم بأسره يستذكر معنا اليوم البطولات التي سطرها منتسبو قواتنا البطلة خلال المعارك التي خاضوها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وما نتج عن هذه المعارك من انتصارات كبيرة سحقوا بها الإرهاب وكسروا شوكته حتى باتت هذه المعارك أنموذجاً لكل جيوش العالم".
وفي ذات السياق، وصف قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي في بيان، هذا النصر بأنه "نصر مدوي"، مشيرا الى ان العراقيين سجلوا بهذه الملحمة الأسطورية الخالدة وعبر ثلاث سنوات من القتال والمواجهات والشهداء والجرحى، أكبر انتصار على أعتى منظمة إرهابية شهدها التاريخ.
وتابع: "لقد اختار الإرهاب العراق ساحة لتآمره على ترابه وأرضه وسمائه واختار العراقيون يوم العاشر من كانون الأول موعداً مع النصر والبطولة والشهامة والكرامة وكبرياء النفوس وخوض مواجهات التحدي دفاعاً عن الإنسانية وقيم العدالة والحرية والتحرير"، مؤكدا انه "في هذا اليوم التاريخي الأغر أوجه التحايا المطرزة بأوسمة العزة والسلام إلى كل مقاتل وباسل وبطل من أبناء قواتنا الأمنية المقاتلة والخدمية الساندة منها، تلك التي شاركت في ملحمة الدفاع عن العراق".
ويوم النصر، يصادف 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهذه الذكرى السنوية السادسة لإعلان النصر على عصابات "داعش".
وأعلنت الحكومة العراقية حينها برئاسة حيدر العبادي، في 10 ديسمبر 2017، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها عصابات داعش، صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.
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