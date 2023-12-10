يوم النصر.. تعرّف على عملية التحرير بالأرقام

وبالرغم من مرور 6 سنوات، لاتزال الكثير من الأرقام مجهولة او متضاربة فيما يخص حجم الخسائر، فيما تستعرض "السومرية نيوز" في هذا التقرير المصغر، بعض الأرقام المتعلقة بالمعركة.

فيما يخص الخسائر من المدنيين، قدرتهم الحكومة العراقية باكثر من 1500 مدني، غير ان تقارير وتحقيقات دولية تقدر الخسائر بين 9 إلى 11 الف ضحية.

وتراوحت التقديرات بشأن عدد مقاتلي التنظيم الإرهابي بين 5 الى 7 الاف، في حين يقول الجانب العراقي ان عدد القتلى من مسلحي التنظيم بلغ قرابة 30 الف مسلح.

بالمقابل، بلغ عدد المقاتلين ضد التنظيم، قرابة 98 الف مقاتل، موزعين بواقع اكثر من 50 الف مقاتل من قوات الامن العراقية، و 40 الف من البيشمركة و14 الف قوات شبه عسكرية وحشد شعبي، فضلا عن 500 جندي امريكي.

اما عدد النازحين في مختلف المحافظات جراء الحرب بلغ نحو 6 ملايين شخص، اما الخسائر الاقتصادية فقدرت حينها في مختلف القطاعات بـ100 مليار دولار.

اما المباني التي دمرتها الحرب تتراوح بين 150 الى 250 الف منزل وبكلفة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، اما خسائر قطاع الكهرباء والبنى التحتية لها بلغت نحو 12 مليار دولار، في حين قدرت تكلفة إعادة الاعمار بالمجمل في جميع المدن بـ88 مليار دولار.

انطلقت المعركة منذ 17 أكتوبر 2016 وعلى مراحل عدة حتى انتهائها في 10 ديسمبر 2017.