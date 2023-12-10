العزم بيوم النصر: مرحلة جديدة تتطلب تمكين أبناء المناطق المحررة

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "يستذكر العراقيون في العاشر من شهر كانون الأول تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، والنصر الذي تحقق عليه حيث تجسدت فيه إرادة الشعب العراقي، فقد قاتلت جنباً إلى جنب القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها إلى جانب قوات البيشمركة والحشد الشعبي وبدعم التحالف الدولي والدول الصديقة والشقيقة، وتضافرت جهودها لتحرير المدينة من سيطرة التنظيم الإرهابي".وأضاف ان "يوم تحرير الموصل يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب تكاتف الجهود والتركيز على مشروع الإعمار وتمكين أبناء المناطق المحررة، واستكمال هذا النصر بالتخلص الشامل من آثار التدمير والإرهاب، وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية والفرص الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الأمني لضمان عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".