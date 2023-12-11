الإطاحة بمتهمين أطلقا العيارات النارية بشكل عشوائي في بغداد

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تستمر الجهات المختصة في قيادة عمليات بغداد رصد المخالفين للقوانين النافذة، فقد تمكنت قوة مشتركة ضمن قاطع مسؤولية القيادة بالتحديد في منطقة العلاوي من القاء القبض على متهمين اثنين ظهارا في إحدى مقاطع الفيديو وهما يقومان بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي".وأشار البيان، إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، ومداهمة منزلهما وعثرت على عتاد BKS عدد (٥١ ) اطلاقة - مخازن مسدس عدد (٣) - اطلاقات مسدس ٩ ملم (٨) - حراب عسكرية عدد (٤) - علبة مسدس عدد - غطاء بدن بندقية - اخمس بندقية حديد - هراوة - كراب مسدس مع العلبة (٢) - اجهزة لاسلكية عدد (٢) - الة قطع (طبر )".وأكد "ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وتم تسليم المتهمين والمواد الى مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".