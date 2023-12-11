ذي قار.. القبض على متهم بالقتل واخر بالسرقة في وقت قياسي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تلقت إخبارا حول تعرض شخص لحادث قتل، ولدى الانتقال الى محل الحادث واجراء التحقيقات والتحريات ونتيجة جمع المعلومات وتسجيل إفادات المدعين بالحق الشخصي والشهود على الجريمة حول أوصاف القاتل، ومن خلال ذلك تمكن قسم شرطة البلدة من إلقاء القبض على المتهم وتم توقيفه استنادا إلى المادة 406 من قانون العقوبات لإكمال التحقيق أصوليا".وأضافت: "في حين تمكنت شعبة مكافحة اجرام قضاء الشطرة شمال ذي قار، من إلقاء القبض على متهم وضبطت بحوزته آلة جارحة بعد التحقيق معه في قضية سرقة، ومن خلال جمع الأدلة والبراهين المتوافرة ضد المتهم ومواجهته بها اعترف بارتكاب الجريمة".وأشارت القيادة الى انه "دونت أقواله بالاعتراف قضائيا واجري له كشف الدلالة القانوني، وجاء مطابقا لاعترافاته وتم توقيفه استنادا إلى المادة 446 من قانون العقوبات لإكمال التحقيق أصوليا".