ضبط 32 شاحنة محملة بـ11 مادة مخالفة لضوابط الاستيراد

السومرية نيوز - محليات



أعلنت هيئة الكمارك اليوم الثلاثاء، ضبط 32 شاحنة مخالفة في كمارك المنطقة الوسطى، محملة بـ11 نوعا من البضائع والمواد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط (٣٢) شاحنة محملة بـ(حديد، انشائية، مولدات، خشب، انابيب بلاستك، معجون طماطة، ملابس، اجهزة كهربائية، اصباغ، غسالات، اثاث) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".

وأوضحت أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".



