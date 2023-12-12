القبض على 4 ارهابيين في محافظتين

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 ارهابيين في محافظتي نينوى والسليمانية.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليةٍ نوعية متقنة تمكن شجعاننا وبعملية خاطفة من إلقاء القبض على ارهابيين (٢) اثنين في محافظة نينوى".



واضاف انه "ضمن عمليات إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش كردستان تمكن أبطالنا من إلقاء القبض على ارهابيين (٢) اثنين في محافظة السليمانية".